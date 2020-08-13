РИАМО - 13 авг. Ветеринарные врачи Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказали квалифицированную ветеринарную помощь косуле, которая пострадала в результате ДТП на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В Подмосковье фиксируются ДТП с участием диких животных и подавляющее количество случаев – непредвиденная встреча с лосями и косулями. На этот раз столкновение с косулей произошло на Рязанском шоссе», – сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД вместе с работниками общества охотников и рыболовов доставили пострадавшую косулю в коломенскую ветеринарную станцию. Животному сразу же оказали неотложную помощь.

«С начала года нашими ветеринарными специалистами оказана высококвалифицированная помощь и проведены необходимые лечебные-профилактические мероприятия более 40 особям диких животных, среди которых косули, медведи, лоси, лисы, волки», – подчеркнул Разин.

Сейчас косулю поместили в отделение карантина. Специалисты ведут реабилитационные мероприятий, чтобы затем подготовить животное к проведению операции по сохранению конечностей.