РИАМО – 13 авг. О крайне тяжелом состоянии артистки Валентины Легкоступовой в соцсетях рассказала ее дочь Анетта Бриль, артистка впала в кому, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице, в крайне тяжелом состоянии и в коме», — написала Бриль в Instagram.

Также дочь опровергла информацию о том, что у артистки была проломлена голова. Она добавила, что 6 августа она сама отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую больницу.

Ранее СМИ сообщили о том, что Легкоступова находится в наркоклинике с пробитой головой. Об этом стало известно в начале недели.