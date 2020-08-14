РИАМО - 14 авг. «Радио 1», которое входит в тройку самых цитируемых подмосковных СМИ, в пятницу отмечает свое 88-летие, говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

«Радио 1» создает масштабную FM-сеть в Подмосковье, чтобы обеспечить максимальное количество жителей Московского региона качественным информационным контентом. Радиостанцию можно услышать в FM-диапазоне более чем 30 городов области», - говорится в сообщении.

История радиостанции началась 14 августа 1932 года, в этот день было основано «РТВ «Подмосковье». За всю свою историю станция несколько раз трансформировалась и меняла название, став в 2016 году «Радио 1».

Сегодня «Радио 1» вещает в круглосуточном режиме, а также предлагает свой информационный продукт аудитории других радиостанций Московской области. Радиостанция оперативно реагирует на актуальные события, предоставляет слушателям эксклюзивные интервью, поддерживает значимые экономические, культурные и спортивные проекты.

Информационный контент «Радио 1» доступен на сайте radio1.news и в соцсетях. Круглосуточный эфир радиостанции можно слушать в сети кабельных операторов и городского радио.

«Радио 1» признали лучшим региональным СМИ в экономической журналистике по итогам всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» в 2020 году. Радиостанция неоднократно становилась финалистом престижных профессиональных конкурсов «Радиомания» и «Вместе Радио».

«Благодарю наших слушателей, которые остаются с нами все это время! Впереди у «Радио 1» много ярких эфиров, гостей, проектов. Век стремительных информационных технологий дает множество возможностей для реализации амбициозных планов, а с таким «заряженным» коллективом даже невозможное – возможно!» - отметила главный редактор радиостанции Марина Кулагина.