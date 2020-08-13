РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Музей-заповедник «Подолье» продлит выставку «Археология старого города» до 15 сентября, сообщается на сайте администрации округа.

15 августа археологи России отметят свой профессиональный праздник - День археолога. В марте 2020 года в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» в рамках III Археологических чтений была открыта выставка «Археология старого города», на которой было представлено 89 предметов, найденных при раскопках исторической части Подольска, в основном на улице Федорова.

«В связи с угрозой распространения Covid-19 не все желающие, к сожалению, смогли посмотреть выставку артефактов «Археология старого города». По многочисленным просьбам посетителей историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» продлевает сроки работы выставки до 15 сентября и приглашает жителей и гостей Подольска на увлекательную экскурсию», - сказала заведующая отделом экскурсионно-массовой работы и школьно-музейной педагогики ИММЗ «Подолье» Светлана Брикман.