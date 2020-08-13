РИАМО - 13 авг. В подмосковном Дмитрове проводится очистка реки Березовец, в течение месяца специалисты уберут мусор со дна и водную растительность, также будет произведена механическая откачка ила, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Все работы ведутся в соответствии с рекомендациями министерства экологии и природопользования Московской области.

«Очистка идет сверху вниз по течению на участке вдоль улицы Оборонной до пересечения с улицей Профессиональной. После очистки планируется благоустройство — необходимо провести опиловку ветвей деревьев, высадить траву на берегу, чтобы укрепить грунт», — говорится в сообщении.

Последний раз такая генеральная уборка проводилась в 2004 году.