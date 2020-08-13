РИАМО – 13 авг. «Газпромнефть Марин Бункер» - оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» - произвел поставку топлива для нового пассажирского четырехпалубного круизного лайнера «Мустай Карим», говорится в сообщении пресс-службы Московского нефтеперерабатывающего завода.

Объем первой бункеровки составил 40 тонн топлива, произведенного Московским НПЗ «Газпром нефти».

«Бункеровка состоялась на реке Волге на рейде вблизи города Ярославля. Теплоход «Мустай Карим», способный принять на борт 329 пассажиров, отправится в свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву», — говорится в сообщении.

«Обеспечение топливом пассажирских перевозок по внутренним водным путям – одно из ключевых направлений деятельности нашей компании. Тренд на развитие внутреннего туризма дает основания рассчитывать на восстановление пассажирских перевозок в среднесрочной перспективе и реализацию потенциала речного сегмента рынка», - отметил генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункера» Алексей Медведев.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер добавил, что Московский НПЗ снабжает экологичным моторным топливом и авиационным керосином Московский регион, а также имеет в линейке продукции сертифицированное судовое топливо.

«Комплексная модернизация предприятия позволила увеличить производство востребованных нефтепродуктов и более гибко реагировать на запросы рынка», – отметил Зубер.

«Мустай Карим» — комфортабельный четырехпалубный лайнер. Теплоход спроектирован Морским инженерным бюро и построен на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 2019 году. Корабль может путешествовать по рекам и каналам европейской части РФ, а также по Онеге, Ладоге, Азовскому, Каспийскому и Черному морям.

Теплоход построен в 2019 году. Он может развивать скорость до 23 километров в час, у него четыре палубы, длина теплохода - 141 метр, ширина - 17 метров.