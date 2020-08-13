РИАМО - 13 авг. Неизвестный напал с ножом на мужчину в районе Бескудниковского переулка на севере столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 12 августа. В полицию из службы «112» поступило сообщения о ножевом ранении прохожего.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции за домом №1, корпус 3 по Бескудниковскому переулку был обнаружен мужчина», — сказал собеседник агентства.

У пострадавшего были колото-резаные ранения живота и резаная рана пальца левой кисти, его госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.