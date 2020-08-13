РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Подрядная организация вырезала поросли кустарника у многоквартирного дома в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«На основании обращения жителей первых этажей многоквартирного дома №6 по Октябрьскому переулку в микрорайоне Климовск сотрудниками подрядной организации МУП «СЕЗ» произведена вырезка поросли кустарника», - говорится в сообщении.

Теперь под окнами многоквартирного дома кусты не растут. Выполненная работа способствует полноценному проникновению дневного света.