РИАМО - 13 авг. Дмитровский городской округ вошел в десятку лучших муниципалитетов по результатам Единого государственного экзамена среди подмосковных школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Выпускники Дмитровского округа набрали суммарно 220 баллов и более по трем предметам, благодаря чему округ занял шестое место», — говорится в сообщении.

Именную премию губернатора Московской области Андрея Воробьева получат три выпускника, которые получили 200 баллов по двум предметам.

Кроме того, премию получат и учителя школ, которые подготовили стобалльников.