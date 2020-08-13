РИАМО - 13 авг. За первые семь месяцев 2020 года в Единый миграционный центр Московской области поступило свыше 101 тысячи заявлений от иностранцев об оформлении патента на работу в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В Едином миграционном центре Московской области в настоящее время прием заявлений и документов для оформления патента идет при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий.

«До 15 сентября 2020 года иностранные граждане могут подать заявление об оформлении патента, даже с учетом, что цель въезда, указанная в миграционной карте, не связана с работой, а срок, в который можно было обратится с соответствующим заявлением, уже истек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель регионального ГУРБ Роман Каратаев.