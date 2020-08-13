РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В парке «Наташинские пруды» Люберец 15 августа состоится экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Акция начнется в 12:00. В течение трех последующих часов на площадке проведения экоакции будут работать волонтеры. Они расскажут посетителям о правильном обращении с отходами, примут вторсырье и отправят его на сортировку и переработку», - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия - экологическое движение «Раздельный сбор» в Люберцах. Вход на экоплощадку в парке «Наташинские пруды» расположен со стороны улицы Шевлякова.