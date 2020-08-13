РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 авг. Начался новый этап регионального проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» по усилению методической работы, в проекте участвуют и библиотеки Щелкова, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Перезагрузка» продлится с августа по ноябрь.

«200 методистов, представляющие 63 муниципалитета, пройдут подготовку, которая даст навыки и знания, необходимые для поиска и решения проблем и развития библиотечной системы в целом», - говорится в сообщении.

Главная задача участников проекта - аналитика своей библиотечной сети и выработка решений проблем в работе. Городской округ Щелково представляет Екатерина Селезнева из Щелковской центральной библиотеки.