РИАМО - 13 авг. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса в Раменском округе вблизи деревни Бритово, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Застройщиком объекта является компания «ССТ». На данный момент объект находится на второй стадии строительства.

«Закончить строительство и ввести объект в эксплуатацию должны к концу 2020 года. Это поспособствует созданию 200 новых рабочих мест в Раменском округе. Площадь комплекса составит порядка 57 тысяч квадратных метров», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. Проект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при Московской области.

На данный момент на контроле ЦСС свыше 3,1 тысячи проектов. Из них почти 2 тысячи — проекты крупного бизнеса, а более 1,1 тысячи — малого.