РИАМО - 13 авг. В столице по программе реновации жилищного фонда в настоящий момент переселяются жильцы 155 домов, всего программа предусматривает расселение 5174 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С момента выдачи смотровых ордеров жильцам двух корпусов на улице Верхоянская, 12 и 16 в Бабушкинском районе Москвы, общее количество домов в столице, переселяемых по программе реновации, достигло 155» , – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что переселение идет в ранее сданные новостройки по адресам: улица Летчика Бабушкина дом 39, дом 41 и дом 29, корпус 2; улица Коминтерна, дом 12.

«Всего в Бабушкинском районе запланировано демонтировать 87 жилых домов. Еще шесть подлежат переселению с последующей реконструкцией. Для запуска волнового переселения подобрано девять «стартовых» площадок», – подчеркнул Левкин.

Программу реновации утвердили летом 2017 года. Она затронет свыше 1 миллиона москвичей, для ее реализации сформирован перечень, куда включены 453 «стартовые» площадки.