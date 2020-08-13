РИАМО - 13 авг. С начала августа в подмосковных лесах зафиксировали три пожара общей площадью 1,02 гектара, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 1 по 13 августа на территории лесного фонда Московской области зафиксировано три пожара - два в Шатурском и один Егорьевском лесничествах. Общая площадь возгорания составила 1,02 гектара», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для тушения возгораний привлекались 13 единиц техники и 25 человек личного состава лесопожарных служб. Пожары были локализованы и ликвидированы в день обнаружения.