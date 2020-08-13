РИАМО - 13 авг. В подмосковном Дмитрове почтили память двух уроженцев округа — командира отделения рулевых Дмитрия Леонова и командира БЧ-1 Максима Сафонова, которые погибли в результате затопления подводной лодки «Курск» в Баренцевом море, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Глава Дмитровского округа Илья Поночевный вместе с родителями Максима и Дмитрия, их родными и близкими, а также воспитанниками клуба юных моряков приехали почтить память и отдать дань уважения тем, кто до конца выполнял свой долг», — говорится в сообщении.

В Дмитровском округе уже много лет работает клуб юных моряков, которому по инициативе родителей и поддержке администрации официально присвоено имя капитана-лейтенанта Максима Сафонова.

В клубе занимаются школьники, которые изучают историю флота и бережно хранят память о героях-моряках. При финансировании и поддержке администрации Дмитровского округа клуб юных моряков будет развиваться и дальше.

Атомный подводный ракетонесущий крейсер К-141 «Курск» затонул в Баренцевом море 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Катастрофа привела к гибели всего экипажа — 118 человек. Официальной причиной затопления подлодки эксперты называют взрыв в торпедном отсеке.