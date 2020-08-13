РИАМО - 13 авг. Столичные районы с исторической застройкой, в том числе с промышленными объектами начала ХХ века, требуют бережного сохранения, считает депутат муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что инвестор планирует провести масштабную застройку участка между историческими корпусами Трехгорной мануфактуры и Краснопресненской набережной. Москвичи опасаются, что стройка поставит под вопрос сохранность объекта культурного наследия – теплоэлектростанции фабрики.

«На ближайшем заседании совета депутатов, которое состоится в начале сентября, я буду ставить вопрос о том, чтобы совет депутатов в целом высказался по этой ситуации», - сказал Юшин.

В качестве альтернативы историческое здание ТЭЦ предлагают превратить в музей промышленной революции с арт-объектами и соответствующей инфраструктурой.

Историческая теплоэлектроцентраль располагается на Краснопресненской набережной в Пресненском районе Москвы. Объект ввели в эксплуатацию в 1929 году, а в 2012 году работа ТЭЦ была остановлена.