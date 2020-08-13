РИАМО - 13 авг. В Парке Горького закончили комплексный ремонт танцевальной площадки, расположенной на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«У танцпола полностью обновили деревянный настил, обработали материал антисептиком и огнебиозащитным раствором, а также перекрасили площадку в коралловый цвет», — говорится в сообщении.

Также специалисты навели порядок на территории прогулочной зоны, прилегающей к танцполу.

Каждую неделю на танцплощадке в Парке Горького проходят мастер-классы, дискотеки и опен-эйры.