РИАМО - 13 авг. Свыше 1 миллиона вызовов поступило от жителей и гостей Дмитровского городского округа в систему-112 с момента ее запуска 1 июня 2015 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ежедневно на номер «112» в будние дни поступает около 600, а в выходные дни – около 800. В случае непогоды поступает порядка 1 тысячи вызовов, а в случае ЧС — около 2 тысяч.

«Каждое обращение — это реальная поддержка и помощь людям, попавшим в беду. За время работы система-112 развивается не только технически, она расширяет функционал, повышает качество взаимодействия с населением. Номер «112» стал узнаваемым как среди взрослого населения, так и у детей», — отмечается в материале.

По статистике за июль, из общего числа вызовов порядка 60% обращений приходится на скорую медицинскую помощь. Вызовы полиции составляют 30%, остальные 10% звонков адресованы службе ГИБДД, пожарной охраны, МЧС, аварийной газовой и другим службам.

На смене в Дмитровском округе работают четыре человека и оперативный дежурный. Обратиться за помощью на единый номер «112» можно с мобильного или стационарного телефона, посредством СМС, через мобильное приложение, а также с помощью программы видеосвязи Skype и оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. Круглосуточно там работают психологи, сурдопереводчики, лингвисты, IT-специалисты. По каждому вызову специалисты оказывают экстренную оперативную помощь.