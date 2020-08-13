РИАМО - 13 авг. В Зеленограде в рамках производственной программы завершили модернизацию коммуникационного коллектора «Сосновая аллея», который был введен в эксплуатацию в 1984 году, говорится в сообщении пресс-службы «Москоллектор».

«В инженерном сооружении размещается более 70 километров различных коммуникаций, благодаря чему жилой фонд, медицинские учреждения, школы, сады и другие социально значимые объекты Зеленограда бесперебойно получают электричество, воду, тепло, связь и интернет», — сказал генеральный директор учреждения Яков Ротмистров.

Модернизация коллектора началась в конце прошлого года. Специалисты применили технологию инъекционной гидроизоляции, которая позволила работать, не производя разрытия. За это время провели работы по замене кабельных и технологических металлоконструкций.

ГУП «Москоллектор» обслуживает более 792 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше семи с половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.