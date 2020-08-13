РИАМО - 13 авг. Самый бодрый и активный праздник — День физкультурника — жители подмосковного Дмитрова отметят 15 августа, мероприятие состоится на стадионе «Локомотив», начало — 11:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В этом году праздник пройдет в новом формате Fitness Games. Все желающие смогут бросить вызов своим возможностям и посоревноваться с другими командами из четырех человек», — говорится в сообщении.

Также для участников и гостей праздника проведут показательные выступления и открытые занятия от фитнес-студий, соревнования по стритболу, воркауту и экстремальным видам спорта.

Подробнее узнать о программе праздника, а также зарегистрировать свою команду можно на сайте (www.udm-sport.ru) управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитровского округа.