РИАМО - 13 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей Долгопрудненской больницы за профессионализм, смелость и самоотверженность при работе во время пандемии коронавируса, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

Долгопрудненская больница была одной из первых в регионе перепрофилирована под лечение больных с коронавирусом — здесь разместили 455 коек. В данный момент медицинское учреждение вернулось к привычному режиму работы.

«Спасибо всем врачам, медсестрам, работникам. Был сложный период. И наши врачи — армия очень дружная и профессиональная — сделала очень большое дело. Надеюсь, что все будут здоровы, вы будете радовать близких своим вниманием», — сказал Воробьев.

Губернатор также отметил смелость, самоотверженность и преданность работе врачей больницы, так как они в условиях пандемии месяцами не видели свои семьи, без сна и отдыха спасали людей.

Как уточняется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, пациентов с коронавирусом и пневмонией лечили в больнице свыше 100 врачей, порядка 230 сотрудников среднего и младшего медперсонала.

«Мы с первого дня пандемии начали работать с пациентами с коронавирусом. Сотрудники относились к ситуации очень серьезно и ответственно - у нас не было отказов ни среди врачей, ни среди среднего и младшего персонала. Все с пониманием приняли ситуацию и хотели помочь нашим пациентам», - отметил главный врач Долгопрудненской ЦГБ Сергей Торубаров.

Он подчеркнул, что режим работы у медиков был очень сложный. В больнице перешли на суточную работу, врачи по 12 часов находились в медучреждении. Чтобы минимизировать риск заражения семей и близких, медики в течение почти трех месяцев проживали в гостинице.

На пике пандемии коронавирусной инфекции на помощь приходили волонтеры - студенты-медики. Они работали в «красной зоне» наравне с врачами.

«Я согласился, потому что в первую очередь – это опыт, рано или поздно с этим придется столкнуться. Наверное, самое страшное было – заразить близких, родных, а за себя было не так страшно, было интересно побыть в этой среде, повзаимодействовать с людьми, которые давно работают, и главное – взаимодействие с пациентами», - рассказал студент Алексей Гладков.