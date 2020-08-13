РИАМО - 13 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и совладелец ГК «Чистая линия» Тигран Матинян запустили линию по производству нового мороженого «Радужка-Единорожка», сообщается в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

«Предприятие работает в Подмосковье уже много лет, и главное здесь — только натуральные продукты и «вкус детства». Пломбир по вкусу — как в СССР, и даже упаковывают в фольгу его вручную», — говорится в сообщении.

Предприятие по производству мороженого находится в Долгопрудном. Оно является лидером по объемам продаж в Московском регионе. На предприятии работают около 600 человек, и даже во время пандемии удалось сохранить все рабочие места.

На фабрике выпускают свыше 100 видов мороженого и другую молочную продукцию.

«Чистая линия» планирует расширить производство: на одной территории построят завод и логистический центр. Там появится около 3 тысяч рабочих мест.