РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В подмосковном Подольске на улице Суворова установили искусственную дорожную неровность «Берлинская подушка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области в рамках пилотного проекта установили искусственную дорожную неровность «Берлинская подушка» у пешеходного перехода. Комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения проводится в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Первая «Берлинская подушка» установлена в Подольске рядом с пешеходным переходом на улице Суворова. Это один из самых востребованных и интенсивных переходов в городе, где пешеходный маршрут ведет к детскому саду и школе в микрорайоне Климовск», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что, по результатам проведенного эксперимента и оценки эффективности, будет принято решение о дальнейшем применении искусственных неровностей данного типа в Подмосковье.

Устройство искусственной дорожной неровности типа «Берлинская подушка» широко применяются на территории Берлина и Амстердама. В отличие от привычного в России «лежачего полицейского» она занимает не всю ширину проезжей части, а располагается на полосе.

Грузовики и автобусы с учетом широкой колесной базы смогут проезжать такие неровности без остановки, не вызывая шума, а легковые автомобили при проезде будут значительно снижать скорость, одновременно не травмируя подвеску автомобиля. Такая «подушка» также обладает высокой эксплуатационной стойкостью и не боится спецтехники, которая убирает дороги.

На территории Подмосковья проводится комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП на 20% по сравнению с 2017 годом, а также снизить показатель смертности в дорожных авариях до 12 человек на 100 тысяч населения.