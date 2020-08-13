РИАМО - 13 авг. В Сергиево-Посадском округе отремонтировали две дороги, которые идут от федеральной трассы А-108 (Московское большое кольцо) к святому источнику Гремячий ключ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Дорожные службы отремонтировали покрытие длиной порядка четырех километров на участках дорог: от Московского большого кольца до деревни Ботово и от деревни Волосково до деревни Взгляднево, которая расположена рядом с Грямячим ключом. Ремонт сделал более комфортным и безопасным проезд для многочисленных туристов, паломников и местных жителей к комплексу, состоящему из храмов и купелей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также в скором времени на дороге МБК – Ботово нанесут разметку и укрепят обочины.

Гремячий ключ является подворьем Троице-Сергиевой Лавры. По преданию, источник возник в XIV веке благодаря молитве Сергия Радонежского. На сегодняшний день Гремячий ключ является самым большим и наиболее известным водопадом в Подмосковье – потоки воды стекают каскадами с высоты около 20 метров. Температура в источнике круглый год держится на уровне плюс 4 - 6 градусов, кроме того, она обогащена радоном и по этой причине считается лечебной.

В этом году в Московской области в рамках нацпроекта отремонтируют более 400 участков региональных дорог общей протяженностью порядка 1,5 тысячи километров.