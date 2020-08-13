РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 авг. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом Общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели для всех желающих граждан акцию «Госуслуги – быстро, просто и удобно!», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД.

Цель акции – популяризация среди населения получения государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами внутренних дел в электронном виде.

«Полицейские рассказали гражданам о преимуществах получения госуслуг по линии МВД в электронном виде: сокращении сроков их предоставления и удобстве использования единого портала, напомнив, что такой способ значительно упрощает процедуру получения необходимой госуслуги, экономит время и деньги, поскольку предусматривает 30% скидку на госпошлину», – говорится в сообщении.

В завершение мероприятия стражи порядка раздали информационные буклеты о получении госуслуг с подробным алгоритмом создания личного кабинета на портале и ответили на интересующие вопросы участников.