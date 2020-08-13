РИАМО - 13 авг. Солнечная и по-настоящему летняя погода вернется в Подмосковье и Москву в начале следующей недели, сообщается на сайте «Метеоновости».
В пятницу, 14 августа, в регионе средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы почти на 3 градуса. А днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16-18 градусов.
В воскресенье, 16 августа, в регионе ночью будет еще прохладно, также прогнозируются туманы. Днем температура будет в пределах плюс 20-21 градуса.
В начале недели влияние антициклона на Московский регион сохранится. В область и столицу вернутся солнце и летнее тепло.
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