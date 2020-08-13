РИАМО - 13 авг. Солнечная и по-настоящему летняя погода вернется в Подмосковье и Москву в начале следующей недели, сообщается на сайте «Метеоновости».

В пятницу, 14 августа, в регионе средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы почти на 3 градуса. А днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16-18 градусов.

«В субботу, 15 августа, атмосферное давление повысится, столичный регион окажется в гребне антициклона с запада. Ночь будет прохладной, в Москве прогнозируется около 10 градусов, по области — до 7 градусов. Днем даже при северном ветре воздух прогреется до 18-19 градусов», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 августа, в регионе ночью будет еще прохладно, также прогнозируются туманы. Днем температура будет в пределах плюс 20-21 градуса.

В начале недели влияние антициклона на Московский регион сохранится. В область и столицу вернутся солнце и летнее тепло.