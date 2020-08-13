РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. Водителей Балашихи и Реутова просят быть осторожными и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» напоминают, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность», – говорится в сообщении.

Санкции статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет; штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 2 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортного средства на срок 3 года.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть ОГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)521-99-02.