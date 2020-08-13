РИАМО - 13 авг. Киноленты с участием советской и российской актрисы Екатерины Васильевой покажут в трех кинотеатрах «Москино», зрители смогут увидеть картины бесплатно 17 и 18 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все фильмы демонстрируются с 35-миллиметровой пленки из архивов в рамках программы «Синематека».

«Поклонников творчества актрисы и любителей советской киноклассики ждут в кинотеатрах «Сатурн», «Юность» и «Искра» 17 и 18 августа», — говорится в сообщении.

В программе — драма Павла Арсенова «С любимыми не расставайтесь» и фильмы режиссеров Динары Асановой «Не болит голова у дятла» и Сергея Соловьева «Спасатель».

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в семье известного поэта Сергея Васильева в Москве. Она играла в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, в «Современнике» и МХАТе. На счету актрисы десятки театральных ролей и работ в кино.