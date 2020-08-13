РИАМО - 13 авг. Август в Москве прервал череду рекордных дождей, за первую декаду последнего месяца лета в городе выпало 1-3 миллиметра осадков, таким образом, он вошел в число наиболее сухих за последние 70 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферные фронты циклона 12 августа принесли в Московский регион дожди, которые прошли днем и вечером.

«За день на ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в Тушине — 5 миллиметров, на Балчуге — 4 миллиметра, в Бутове — 8 миллиметров. На территории новой Москвы локально выпадало до 10 миллиметров», — говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в Москве в августе составляет 77 миллиметров.