РИАМО - 13 авг. Интерактивная карта клиентских офисов МособлЕИРЦ опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Пользователи могут найти местоположение территориальных управлений центра в Подмосковье, а также узнать режим работы и контактные данные офисов.

Посмотреть карту можно здесь: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/klientskie-ofisy-mosobleirc-karta.

Жителям Подмосковья необходимо иметь в виду, что как минимум до сентября офисы МособлЕИРЦ работают в особом режиме. Из-за угрозы распространения коронавируса посетителям центров нужно носить средства личной защиты. При этом количество допускаемых в помещения посетителей ограничено.