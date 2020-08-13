РИАМО - 13 авг. Продажи медицинских масок в автобусах, а также кассах 39 автовокзалов и автостанций «Мострансавто» за неделю увеличились почти в четыре раза, по сравнению с показателями за аналогичный период с 27 июля по 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 4 августа министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и транспортная полиция усилили проверки соблюдения масочного режима и наличия средств защиты у пассажиров общественного транспорта.

«Суммарно на предыдущей неделе жители и гости Московской области приобрели свыше 1,8 тысячи изделий, а всего с начала масочного режима — около 33 тысяч единиц. Чаще всего пассажиры оплачивали покупки бесконтактными банковскими картами или гаджетами, таким способом совершено около 19,5 тысячи транзакций. На втором месте транспортная карта «Стрелка», на которую приходится более 12,5 тысячи оплат», - говорится в сообщении.

Сотрудники «Мострансавто», которые контактируют с большим количеством пассажиров, — в первую очередь это водители автобусов и кассиры — обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками и антисептиком.

В Подмосковье сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно находиться в масках и перчатках.

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