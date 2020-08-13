РИАМО – 13 авг. Исследование, проведенное Lamoda показало, что только треть семей в России начинают заранее готовиться к новому учебному году, а 90% совершают покупки к школе в несколько этапов, чтобы снизить финансовый удар на кошелек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, оказалось, что 57% родителей покупают необходимые школьные вещи в августе. Некоторые еще докупают необходимое в сентябре из-за отсутствия нужных размеров в августе.

«Несмотря на то, что большинство школьников 1-4 классов (75%) обязаны носить школьную форму, дети и родители стремятся сохранить индивидуальность в образе. Главным критерием при выборе школьной формы родители назвали комфорт (64%). Одинаково важны стоимость одежды и качество ткани (по 39%)», - говорится в сообщении.

А вот школьную обувь выбирают, отталкиваясь, в первую очередь, от удобства при носке. Примечательно, что бренд одежды и обуви при выборе товаров для школы практически не имеют значения.

По данным Lamoda, базовый школьный комплект для девочки обойдется порядка в 9,7 тысячи рублей. Одежда для мальчиков выйдет дешевле — 8,7 тысячи рублей.

Самыми популярными школьными брендами одежды остаются — Acoola, Button Blue, Sela, Gulliver. При выборе детской спортивной одежды клиенты компании отдают предпочтение бренду Nike. Сменную обувь чаще всего выбирают из ассортимента Honey Girl, Котофей, T.Taccardi и Ralf Ringer.