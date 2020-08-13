РИАМО - 13 авг. Станция МЦД-1 Тимирязевская сильно поменяет свой облик в скором времени, здесь появится современный транспортный хаб, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Сейчас уже вовсю там идут работы по реконструкции — разобрали старые платформы, приступили к строительству нового подземного пассажирского терминала. Поезда останавливаются у временных деревянных платформ, а для безопасного перехода через железнодорожные пути мы построили временный мост», – говорится в сообщении.

После обновления Тимирязевская будет входить в транспортно-пересадочный узел, объединяющий одноименные станции МЦД-1 и Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а также наземный городской транспорт. Новым транспортным хабом будут пользоваться более 150 тысяч жителей двух районов Москвы.

После реконструкции на Тимирязевской появятся две пассажирские платформы и подземный пассажирский терминал, который соединят с вестибюлем метро. В терминале будут оборудованы кассы, лифты, эскалаторы и туалетные комнаты.