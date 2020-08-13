РИАМО - 13 авг. Создание нового квартала в бывшей столичной промзоне «Братцево» планируют завершить в течение ближайших двух лет, на сегодняшний день там заканчивают строительство жилого комплекса на 2 тысячи квартир, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реорганизации бывшей промышленной зоны «Братцево», которая находится сразу в двух районах — Войковский и Головинский. Работы ведет строительный концерн «Крост».

«Реорганизация промзоны «Братцево» — хороший пример сбалансированной застройки. Здесь одновременно были возведены жилье, торговые объекты, технопарк и выполнено качественное благоустройство», — сказал Собянин.

На сегодняшний день из семи корпусов ЖК «Невский», который рассчитан на 2 тысячи квартир, построены пять. Свыше 1,3 тысячи семей уже въехали в новые квартиры либо проводят ремонтные работы. Еще два корпуса планируется возвести в 2022 году.

Также на территории бывшей промзоны открыли торговую галерею общей площадью 15,65 тысячи квадратных метров. Она включает в себя парковку, магазины, супермаркеты, кафе и многое другое.

Новые рабочие места для жителей появятся в технопарке, который специализируется на разработке и реализации инновационных проектов в архитектуре, строительстве и индустрии стройматериалов. Строители уже закончили возведение проектно-технологического института и гостиницы.

А главным общественным пространством для жителей нового квартала стала набережная Головинского канала. Здесь появились объекты рекреации, спорта и отдыха. Например, для посетителей работают контактный мини-зоопарк и ледяной грот, который является репликой Ледяной пещеры парка «Зарядье».