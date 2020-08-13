РИАМО - 13 авг. В Московской области успешно завершился первый этап онлайн-обучения порядка 150 педагогов центров «Точка роста» по курсу «Гибкие компетенции в проектной деятельности», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Центры «Точка роста» реализуются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«В прошлом году Подмосковье присоединилось к торжественному открытию 77 «Точек роста», в этом году мы продолжаем работу – совсем скоро начнут функционировать новые центры», - говорится в сообщении.

До конца 2020 года в Московской области к открытию готовятся 42 центра «Точка роста». Параллельно с проведением ремонтных работ и оснащением центров идет обучение педагогов.

Благодаря данным центрам ребята из сельской местности обучаются на лучшем оборудовании, в том числе используют шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и квадрокоптеры.