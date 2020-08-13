РИАМО - 13 авг. Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже более 3,6 миллиона рублей с ее банковского счета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.



«В период с 30 апреля по 12 июля на телефон потерпевшей звонил неизвестный, под предлогом сохранения денежных средств на счетах, получил реквизиты банковских счетов, после чего с указанных счетов была совершена кража», - сказал собеседник агентства.



По данному факту возбудили уголовное дело.