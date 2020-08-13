РИАМО - 13 авг. В ходе работ по реорганизации территории промзон Москвы было создано 500 тысяч новых рабочих мест, с 2011 года в реорганизуемых промзонах также было введено в эксплуатацию 773 объекта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Еще недавно в Москве было расположено свыше 200 промзон, которые занимали примерно 17% площади города в старых границах. Но за последние десятилетия промышленность стала более компактной, изменилась структура занятости, и такое количество промзон городу больше не нужно», - сказал мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что также неправильно было бы просто застроить промзоны новыми спальными районами. На их месте необходимо создавать кварталы комплексной и сбалансированной застройки.

«Число рабочих мест на этих территориях должно не сокращаться, а увеличиваться. И эта концепция работает. За последние десять лет на территории бывших промзон было построено жилье для 500-700 тысяч человек и создано порядка 500 тысяч новых рабочих мест», - уточнил мэр.

С 2011 года в реорганизуемых промзонах столицы было введено 773 объекта общей площадью 23,7 миллиона квадратных метров (жилье, социальные, промышленные, торговые объекты и так далее).

К этому году было принято решение о реорганизации около 13 тысяч гектаров городских промзон, в том числе на 4,7 тысячи гектаров - полностью и на 7,8 тысячи гектаров – частично.