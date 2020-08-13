РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В парке Талалихина Подольска определили победителей шахматного турнира, посвященного Дню физкультурника, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха имени Талалихина на днях прошел шахматный турнир, посвященный Дню физкультурника. В турнире приняли участие 40 спортсменов. По итогам детского турнира I место занял Арсений Чумак, II место - Матвей Журавлев, III место - Максим Рыбаков», - говорится в сообщении.

Среди взрослых участников I место получил Денис Хайруллин, II место - Сергей Пяташов, III место - Александр Лорисов.

Организатор турнира, спортивная школа олимпийского резерва «Пахра», поблагодарил судейскую бригаду тренеров: Дениса Новенко и Леонида Гаспарова, за проведенную работу.