РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. В городском округе Мытищи воспитанники школы музыкального воспитания занимаются работами по благоустройству территории учреждения вместе с воспитателями, сообщила директор МБОУ МШМВ Надежда Чиркова.

«Воспитанники Мытищинской школы музыкального воспитания работают в трудовой бригаде на территории учреждения. Ребята вместе с воспитателями облагораживают клумбы, газоны и аллеи парковой зоны, окрашивают сооружения детской и спортивной площадок, ухаживают в теплице и в огороде за сельскохозяйственными овощными растениями», - написала Чиркова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что к новому учебному году территория детского дома станет еще краше и уютнее.