РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Медицинское оборудование выпускает технопарк «Лидер» в поселке Малаховка подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сегодня площадь технопарка составляет более 16 тысяч квадратных метров. Компания выпускает современное оборудование - это и томографы, и мамографы, и КТ. Надо отдать должное, что в пандемию данное предприятие работало практически круглосуточно в несколько смен», - сказал Ружицкий.

По его словам, данная компания выпускает аппараты КТ, заказов в пандемию на это оборудование было много.