РИАМО - 13 авг. В Волоколамском городском округе проверили процесс строительства школы на 825 мест на Шаховском проезде, строительство подходит к концу, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Сейчас на объекте завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, расстановке мебели и оборудования для организации учебного процесса», - говорится в сообщении.

Площадь здания - более 13 тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы учебные классы, библиотека, пищеблок, медицинский кабинет, кружковые и методические кабинеты, актовый и спортивные залы.⠀

Следить за ходом строительства объекта жители могут самостоятельно с помощью приложения «Подмосковные стройки».