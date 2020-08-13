РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Компания «Планета юности и детства» из подмосковного Красногорска заплатит крупный штраф за двойное нарушение природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По материалам Межрайононной природоохранной прокуратуры инспекторы эконадзора вынесли два постановления об административном наказании ООО «Планета юности и детства», которое, несмотря на свое название, занимается не поддержкой молодежи, а куплей-продажей земельных участков. Компания наказана за двойное нарушение природоохранного законодательства», - говорится в сообщении.

В ходе проверки, проведенной работниками прокуратуры, установлено - компания взяла в аренду земельный участок на 33-м километре автодороги М9 «Балтия» для организации придорожного сервиса. Для восстановления природного рельефа общество получило разрешение на проведение земляных работ с отсыпкой территории специальным рекультивантом.

Однако вместо этого участок был засыпан грунтами и строительными отходами с московских стройплощадок. Площадь размещения отходов превысила 28 тысяч квадратных метров. Кроме того, компания осуществляла проект в отсутствии положительного заключения экологической экспертизы.

«За нарушения общество оштрафовано на 300 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный почвам незаконным размещением отходов, превысил 11 миллионов рублей. Решается вопрос о предъявлении этой суммы нарушителю для возмещения», - заключается в материале.