РИАМО - 13 авг. Лауреатом всероссийского конкурса «Здоровье нации-2020» в номинации «Здравоохранение и охрана здоровья» стал Наро-Фоминский центр материнства и детства с проектом «Профилактика перинатального здоровья нации: альтернатива больничной койке!», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Итоги были подведены в Гостином дворе в Москве в рамках всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», где центр был представлен еще и павильоном выставки.

«Основная цель сотрудников перинатального центра – социализировать беременную женщину и создать для нее атмосферу домашнего уюта в особенный и сложный для нее период. Для этого в центре разработаны различные методики, некоторые из которых представлены на выставке», - говорится в сообщении.

В центре проводят короткие сеансы пескотерапии, которые успокаивают нервную систему и полезны беременным женщинам. Они занимаются в комфортной обстановке, сидя на диване рядом с психологом.

«Вы закрываете глаза и под тихую инструкцию специалиста пропускаете сквозь пальцы песок. А вместе с ним – свои страхи и проблемы. Рисунки, которые вы позже нарисуете песком на планшете, помогут психологу определить, есть ли у вас депрессия», - поясняется в материале.

В павильоне Минздрава в центре проводят занятия по перинатальной йоге. По словам тренера, главное в практике для беременных – это удовольствие, расслабление и правильное дыхание. В такой йоге большое внимание уделяется именно психоэмоциональному состоянию будущей мамы.

Также неизменным компонентом перинатальной йоги является работа с мышцами тазового дна, это помогает подготовить родовые пути и уменьшить вероятность разрывов.

Для медиков и тех, кто хочет наглядно понять, как происходит реанимация младенца в критической ситуации, участники выставки проводят специальный мастер-класс с применением куклы. Желающим научиться делать первичные реанимационные мероприятия предлагают сделать массаж сердца кукле-младенцу под чутким контролем заведующего реанимационным отделением.

«Что примечательно, на компьютере видно, если какие-то действия выполняются неправильно. Малейшая ошибка, и ребенок, пусть и ненастоящий, умирает», - уточняется в сообщении.

В случае успеха реанимационных мероприятий, выполняющий массаж сердца почувствует, как маленькое сердечко начнет биться в такт со счетом врача.