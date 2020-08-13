РИАМО - 13 авг. Компания по производству мороженого «Чистая линия», чья фабрика находится в Долгопрудном, в скором времени начнет экспортировать свою продукцию в Китай, на данный момент компания продолжает развивать свою линейку вкусов, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Компания останавливаться не собирается, дальнейшее развитие предусмотрено, в том числе и на внешние экспортные рынки. Буквально вчера мы подписали документы и готовим открытие компании для экспорта продукции в Китай», - сказал Разин.

Он добавил, что компания много экспериментирует с линейкой вкусов. Так, на прилавках магазинов скоро появится новое мороженое.

«Новая линия - это микс нескольких вкусов: на одной палочке привычного эскимо — новая оригинальная форма. Я уверен, что нашим юным потребителям, любителям мороженого это особенно понравится. Сама линия способна производить до 7,5 тысяч единиц мороженого в час», - добавил Разин.

В Подмосковье планируют возвести новый молочный завод и логистический центр компании «Чистая линия». Благодаря новому производству в ближайшие четыре года компания увеличит выпуск молочной продукции на 500 тонн в сутки.