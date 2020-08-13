РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 авг. Центр переработки сельскохозяйственной продукции «Мираторг» в Домодедове планирует запустить производство собственной продукции через полтора месяца, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин обсудили с руководством «Мираторга» возможность оказания поддержки при оформлении разрешительной документации для ввода объекта. Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест. Объем инвестиций – 8,5 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

На встрече с инвесторами представили проекты, которые планируется реализовать в Домодедове, а также обсудили меры господдержки по аренде земельных участков под эти проекты. Общий портфель инвестиций – более 3 миллиардов рублей.