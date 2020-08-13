РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в Подмосковье скончались четыре человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего в регионе умерли более 1,1 тысячи человек с данным заболеванием, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1136 человек. Выздоровели и выписались 49 066 человек», — говорится в сообщении.

В регионе поэтапно снимают ограничения, введенные ранее из-за пандемии. При этом гражданам необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте, также следует надевать маски. Рекомендуется использовать перчатки.

При признаках простуды или ОРВИ жителям Московской области рекомендуют вызвать врача на дом.

Текстовая трансляция

13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.