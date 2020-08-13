РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 авг. В Домодедове за сутки выявили еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 014 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 148 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 136 человек. Выздоровели и выписались 49 066 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 2 014 (+9)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.