РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 10 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 831 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 148 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 65 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 49 066 человек выписали домой из стационаров, 1 136 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 831 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

Текстовая трансляция

13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.