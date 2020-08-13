РИАМО - 13 авг. В Москве подтвердили 692 новых случая заражения Covid-19, при этом количество случаев инфицирования за последний месяц снизилось на 16,4%, говорится в сообщении столичного оперштаба.

«Уже десять дней темп прироста новых случаев не увеличивается и держится на отметке 0,28%», – уточняется в сообщении.

Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. При увеличении охвата тестирований на Covid-19 количество новых случаев в столице все равно остается на низком уровне.

48,8% новых заразившихся составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% - в возрасте от 46 до 65 лет, 10% - в возрасте от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет и еще 7,8% – дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего на территории Москвы выявлено 250 303 случая заражения коронавирусом. 193 473 жителя вылечились, а 4622 человека скончались.

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13 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 5 057 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 692.

- Еще 11 человек с коронавирусом скончались в Москве. Всего за время пандемии в столице умерли свыше 4,6 тысячи пациентов.